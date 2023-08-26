Инсайдеры ошиблись — iPhone 15 Pro не выйдет в золоте

Стало известно, в каких цветах выйдет Pro-версия новой модели iPhone. Слухи о темно-красном и золотом корпусе не подтвердились — покупателей ждут синее и титаново-серое исполнение.

Похоже, на этот раз Apple решила не экспериментировать с кричащими оттенками.

Обычный iPhone 15 скорее всего выйдет в черном, синем, желтом, зеленом и розовом цвете. Старт продаж назначен на 22 сентября, предзаказы откроются за неделю до этого.