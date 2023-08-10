Мелстрой хочет постричь стримеров из России налысо — для этого готов потратить 100 миллионов рублей

Скандально известный стример Мелстрой (Андрей Бурим) высказал оригинальную идею — состричь волосы всем стримерам в России. Цену такого предприятия он оценил всего-то в 100 миллионов рублей.

Цифра взята не с потолка — совсем недавно Мелстрой отправил 5 миллионов рублей JesusAVGN, и тому действительно пришлось стричься налысо.

Впрочем, найти обритого стримера сейчас и так не сложно — лето, жара, выпадающие волосы...