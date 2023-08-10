Мелстрой хочет постричь стримеров из России налысо — для этого готов потратить 100 миллионов рублей
Скандально известный стример Мелстрой (Андрей Бурим) высказал оригинальную идею — состричь волосы всем стримерам в России. Цену такого предприятия он оценил всего-то в 100 миллионов рублей.
Цифра взята не с потолка — совсем недавно Мелстрой отправил 5 миллионов рублей JesusAVGN, и тому действительно пришлось стричься налысо.
Впрочем, найти обритого стримера сейчас и так не сложно — лето, жара, выпадающие волосы...
Источник: https://t.me/c/1418440636/17194
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