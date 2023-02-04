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Сегодня, 11:30

Watson: «Хотелось бы изменений на карте, потому что сейчас за Dire легче играть»

Watson поделился ожиданиями от нового патча в Dota 2
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Профессиональный игрок Entity Gaming по Dota 2 Алимжан watson Исламбеков поделился ожиданиями от нового патча в Dota 2.

«Хотел бы, чтобы моего любимого Phantom Lancer апнули. Также жду новые вещи и изменения на карте, потому что за Dire сейчас легче играть. За тьму легче свой лес защищать, Рошана дефать с аванпостом. На легкой линии стоять легче, потому что за Dire большой спот можно двумя способами запулить, за Radiant такой возможности нет», — приводит слова Исламбекова Cybersport.Metaratings.ru.

Среди комьюнити Dota 2 патч ожидается в первых числах февраля 2023 года. Ранее Оливер skiter Лепко рассказал, что IceFrog будет принимать участие в разработке обновления для клиента игры и предположил, что изменения будут носить глобальный характер.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/watson-khotelos-by-izmenenii-na-karte-potomu-chto-seichas-za-dire-legche-igrat-225082/
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