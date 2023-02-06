F1KU назвал безумной победу IHC над Cloud9

Профессиональный игрок по CS:GO в составе OG Масей F1KU Миклаш поделился мнением об игре IHC и предстоящем матче монгольской команды против FaZe Clan.

«То, что сделала IHC, можно назвать безумием. Я думаю, что предстоящий матч не будет легким для FaZe Clan, но все же считаю, что она выиграет. У команды не будет недооценки, там очень опытные игроки. Так что все равно будет 2:0 для FaZe Clan», — приводит слова Миклаша Cybersport.Metaratings.ru.

IHC Esports сенсационно разгромила Cloud9 в матче навылет в рамках IEM Katowice 2023. Благодаря этой победе IHC Esports прошла в следующий раунд нижней сетки, где сразится с FaZe Clan. Cloud9 же, в свою очередь, покинула чемпионат на 13-16 месте, заработав 10 тысяч долларов.