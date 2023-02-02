Киберспортсмен Козловский считает, что у RAMZES666 есть 80-процентный шанс на переход в Secret

Стример и профессиональный киберспортсмен Владислав Petushara Козловский прокомментировал уход Романа RAMZES666 Кушнарёва из Darkside.

«Назову три возможные причины, почему он ушел. Во-первых, ему поступило предложение от более сильной команды. Во-вторых, он не стакается с SoNNeikO. В-третьих, в Darkside плохо отыгрывал оффлейнер, и возможно, что Рома на него срывался, из-за чего и возникало недопонимание. Какое будущее его ждет? Шанс того, что он перейдет в Secret, равен 80 процентам. Мне кажется, что Secret может еще заменить мид-позицию и сделать полностью русскоязычный состав. В СНГ очень много сильных мидеров, можно взять любого и усилиться. Насчет перехода Ромы в другие команды не уверен. Разве что VP, но RAMZES666 не пойдет в этот состав», — приводит слова Козловского Cybersport.Metaratings.ru.

Вместе с Darkside Кушнарёв поучаствовал в зимнем туре Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Команда заняла шестое место и не смогла сохранить слот в первом дивизионе лиги.

RAMZES666 присоединился к Darkside перед началом сезона 2023 года.