Жезус, Робертсон и Трапп вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 32-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон — 90 OVR. 28-летний шотландец забил победный гол в дерби с «Эвертоном» (2:0).

Также в команду недели вошли Кевин Трапп («Айнтрахт», 87 OVR), Габриэль Жезус («Манчестер Сити», 87 OVR), Икер Муньяин («Атлетик», 86 OVR) и Кевин Фолланд («Монако», 85 OVR).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 27 апреля.