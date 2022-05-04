В ближайшее время в FIFA 22 появится кроссплей

Компания Electronic Arts объявила о тестировании кроссплея в футбольном симуляторе FIFA 22. Благодаря этой функции пользователи PlayStation 5 Xbox Series X|S и Google Stadia смогут играть вместе.

Во время теста функция кроссплея будет доступна в «Сезонах» и сетевых товарищеских матчах. Для того чтобы активировать ее, нужно нажать R2 на PS5 или RT на Xbox в главном меню игры. Для игры с друзьями с другой платформы необходимо выбрать опцию «добавить друга», а затем ввести его ник в сервисе EA. После этого надо зайти в онлайн-матч и пригласить его в лобби.

Разработчики не объявили, когда функция появится в FIFA 22, но обещали добавить ее в ближайшее время. По словам EA, ограничения в режимах на кроссплей связано с желанием ограничить вероятность того, что эта функция «введет новые проблемы в игру».

Ранее в разделе сообщалось, как забрать FIFA 22 в PS Plus в мае.