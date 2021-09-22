Ван Перси появится в FIFA 22 в качестве иконы футбола
03:55
Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси появится в новом футбольном симуляторе FIFA 22. Разработчики игры анонсировали появление карточки легенды в режиме Ultimate Team.
«Летучий голландец. Приветствуем ван Перси в FIFA 22 в качестве иконы FUT», — говорится в сообщении в Twitter.
Ван Перси завершил карьеру в 2019 году. Он играл за «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».
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