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Ван Перси появится в FIFA 22 в качестве иконы футбола

03:55
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Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси появится в новом футбольном симуляторе FIFA 22. Разработчики игры анонсировали появление карточки легенды в режиме Ultimate Team.

«Летучий голландец. Приветствуем ван Перси в FIFA 22 в качестве иконы FUT», — говорится в сообщении в Twitter.

Ван Перси завершил карьеру в 2019 году. Он играл за «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

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Евгений Козинов все материалы автора

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