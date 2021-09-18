Месси получил в FIFA 22 рейтинг финтов ниже, чем у Роналду

На этой неделе разработчики FIFA 22 представили несколько карточек лучших футболистов мира. Самым высокорейтинговым является Лионель Месси — 93 OVR. При этом, Криштиану Роналду имеет общий рейтинг — 91 OVR.

В пятницу в официальном приложении FUT появились подробноые характеристики обоих игроков. Месси получил Skill Move (уровень финтов) — 3 звезды, а Роналду — 4.

[#FIFA22]



??? Lionel Messi aura 3 ?toiles Gestes techniques ?



??? Cristiano Ronaldo aura 4 ?toiles Gestes Techniques ? pic.twitter.com/LU9t26pvWN — MadeInFOOT (@madeinfoot) September 17, 2021

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.