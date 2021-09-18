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Месси получил в FIFA 22 рейтинг финтов ниже, чем у Роналду

01:05
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото Twitter
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото Twitter
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На этой неделе разработчики FIFA 22 представили несколько карточек лучших футболистов мира. Самым высокорейтинговым является Лионель Месси — 93 OVR. При этом, Криштиану Роналду имеет общий рейтинг — 91 OVR.

В пятницу в официальном приложении FUT появились подробноые характеристики обоих игроков. Месси получил Skill Move (уровень финтов) — 3 звезды, а Роналду — 4.

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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