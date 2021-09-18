Месси получил в FIFA 22 рейтинг финтов ниже, чем у Роналду
01:05
На этой неделе разработчики FIFA 22 представили несколько карточек лучших футболистов мира. Самым высокорейтинговым является Лионель Месси — 93 OVR. При этом, Криштиану Роналду имеет общий рейтинг — 91 OVR.
В пятницу в официальном приложении FUT появились подробноые характеристики обоих игроков. Месси получил Skill Move (уровень финтов) — 3 звезды, а Роналду — 4.
Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.
Читайте также
«Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово!» Губерниев — о Бузовой, нашем футболе, хейте и конфликтах на «Матч ТВ»
Николай Кулемин рассказал, с какими трудностями столкнулся его сын в российской школе после переезда из США
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю