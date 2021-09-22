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Карточку Руни добавят в FIFA 22

04:19
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Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни появится в новом футбольном симуляторе FIFA 22. Разработчики игры анонсировали появление карточки легенды в режиме Ultimate Team.

«От юного вундеркинда до иконы FUT. Представляем Уэйна Руни в FIFA 22», — говорится в сообщении в Twitter.

35-летний англичанин завершил карьеру в январе 2021 года, став главным тренером «Дерби Каунти». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Ди Си Юнайтед».

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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