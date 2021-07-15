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Робби Кин и Тим Кэйхилл появятся в FIFA 22 в качестве легенд АПЛ

01:58
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Разработчики нового футбольного симулятора FIFA 22 объявили, что в игре появятся карточки нападающих Тима Кэйхилла и Робби Кина. Они станут героями английской премьер-лиги.

«Встречайте Героев FUT — особые версии игроков, созданные в честь самых запомнившихся футболистов и представляющие те самые незабываемые моменты, в которые они навсегда покоряли сердца болельщиков.

Герои FUT обладают уникальной сыгранностью по лиге, связанной с памятным моментом этого игрока, благодаря которой у любого игрока из той же лиги будет зелёная связка с героем, что, в сочетании с обычной связкой по стране, открывает новые возможности подбора команды мечты и позволяет воссоздать самые известные футбольные моменты в FUT 22?, — говорится в пресс-релизе.

Ранее были представлены карточки представителей других лиг: Фернандо Морьентес, Абеди Пеле, Марио Гомес, Диего Милито, Сами Аль-Джабир, Хорхе Кампос, Клинт Демпси.

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Евгений Козинов все материалы автора

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