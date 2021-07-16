Российский киберфутболист сыграет в финале мирового турнира по PES 2021

В эти выходные состоится финальная стадия мирового турнира eFootball.Open. В число 24 участников решающей стадии киберфутбольного соревнования вошел россиянин Сергей «komario14» Ванюшин.

Чемпионы будут определяться на каждой платформе (Xbox One, PlayStation 4 и ПК) и в каждом регионе: Европа, Азия, Япония, Америка. Матчи будут проходить в онлайн-режиме.

По итогам жеребьевки россиянин сыграет в полуфинале с итальянцем Джанлукой «bestia091119933» Кастеллано. В другой полуфинальной паре на PS4 в европейском регионе сойдутся израилитянин Орел «oreld123» Даниэль и Сулиман «uae10thebest» Хамад из ОАЭ.

Призовой фонд турнира составляет 240 тысяч долларов. Победители (в каждом регионе и на каждой платформе) получат по 15 тысяч, занявшие вторые места — по 10 тысяч, а третьи и четвертые — по 7,5 тысячи.