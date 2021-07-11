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Вышел первый анонс-трейлер FIFA 22

18:57
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Появился первый анонс-трейлер футбольного симулятора FIFA 22.

В ролике приняли участие Давид Алаба, Трент Александер-Арнолд, Кристиан Пулишич, Эден Азар, Килиан Мбаппе, который стал лицом обложки игры, и многие другие знаменитые футболисты.

В трейлере продемонстрирована новая технология HyperMotion, которая будет использована в симуляторе. Технология основана на сканировании действий реальных футболистов для более реалистичного геймплея. На основании данных захвата действий игроков в FIFA 22 создано 4000 новых анимаций, за счёт которых повышаются интенсивность футбольных матчей, способность реагирования и значение силовой манеры игры каждого футболиста.

Выход FIFA 22 запланирован на осень 2021 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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