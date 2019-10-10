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Победа за ЦСКА или «Спартак» в еврокубках может привести к ошибке в FIFA 20

09:00
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В FIFA 20 нашли баг с командами из категории «Остальной мир». Если победить в Лиге Чемпионов или Лиге Европы за «Шахтер», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА или другие клубы в режиме карьеры, игра выдаст ошибку, сообщает Cybersport.ru.

Всего в режиме карьеры в категории «Остальной мир» представлены 19 футбольных клубов. Победа за них в европейских кубках приведет к неисправности, после которой игра либо выдаст ошибку, либо дальнейший прогресс нельзя будет сохранить. Неизвестно, на каких платформах она возникает. Разработчики EA Sports пока не отреагировали на ситуацию.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/fifa/news/pobeda-za-cska-ili-spartak-v-evrokubkakh-mozhet-privesti-k-oshibke-v-fifa-20

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