Обольский победил Скопинцева и выиграл Кубок Надежды с «Ливерпулем»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Николай Обольский стал победителем Кубка Надежды по игре FIFA 20. В решающем матче «Ливерпуль» под управлением Обольского обыграл «ПСЖ», которым играл защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Первый матч завершился вничью — 2:2. В переигровке «Ливерпуль» оказался сильнее — 5:1. Главным героем встречи стал Садио Мане, который в первой игре сделал дубль, а во второй — хет-трик.