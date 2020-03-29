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Обольский победил Скопинцева и выиграл Кубок Надежды с «Ливерпулем»

18:52
Николай Обольский победил Дмитрия Скопинцева. Сетка Кубка Надежды.
Николай Обольский победил Дмитрия Скопинцева.
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Николай Обольский стал победителем Кубка Надежды по игре FIFA 20. В решающем матче «Ливерпуль» под управлением Обольского обыграл «ПСЖ», которым играл защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Первый матч завершился вничью — 2:2. В переигровке «Ливерпуль» оказался сильнее — 5:1. Главным героем встречи стал Садио Мане, который в первой игре сделал дубль, а во второй — хет-трик.

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