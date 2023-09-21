Видеоигры
Киберфутбол
Главная
Видеоигры
Киберфутбол

Сегодня, 01:16

Мхитарян, Салах и футболистка «ПСЖ» Каршауи вошли в первую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сакина Каршауи.
Фото AFP
Первая команда недели FC 24.
Фото Twitter
1/2

Компания EA Sports представила первую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Впервые в истории футсима в игре будут карточки и футболистов, и футболисток. Первой девушкой, попавшей в команду недели стала защитница «ПСЖ» Сакина Каршауи, получившая рейтинг 87 OVR.

Первая команда недели FC 24.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 20 сентября. Для пользователей, сделавших предзаказ, будет открыт ранний доступ к игре 22 сентября.

Футболистки в&nbsp;EA FC&nbsp;24. В онлайн-режиме футбольной игры EA FC 24 впервые появятся карточки футболисток
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Киберфутбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
Стало известно, сколько россиян может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Объявлена дата выхода Football Manager 2024
Новости
RSS RSS
Все новости