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Сегодня, 00:42

Кузяев имеет самый высокий рейтинг карточки FC 24 в «Гавре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Далер Кузяева (в центре).
Фото AFP

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала список лучших карточек каждого клуба в новом футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23).

Самым высокорейтинговым игроком «Гавра» является российский полузащитник Далер Кузяев. Его карточка имеет рейтинг 75 OVR.

Официальный релиз FC 24 состоится 29 сентября. На этой неделе игра стала доступна пользователям, которые сделали предзаказ.

Также в среду, 20 сентября, была представлена первая команда недели и особые TOTW-карточки.

Сакина Каршауи. Мхитарян, Салах и футболистка «ПСЖ» Каршауи вошли в первую команду недели FC 24
Далер Кузяев
ФК Гавр
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