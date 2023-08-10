В онлайн-режиме футбольной игры EA FC 24 впервые появятся карточки футболисток

Если вы всегда мечтали создать свою команду мечты из одиннадцати футболисток — то ваш день настал: в режиме Ultimate Team в EA FC 24 (FIFA 24) появятся карточки игроков-женщин. В игру попадут спортсменки из Франции, Германии, США, Испании и Англии, и некоторые «легенды» женского футбола.

Футболистки появятся в том числе и на рынке трансферов, а их рейтинги будут сравнимы с рейтингами футболистов. Появится возможность создавать гибридные команды из мужчин и женщин.