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Сегодня, 13:40

В онлайн-режиме футбольной игры EA FC 24 впервые появятся карточки футболисток

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото EA FC 24

Если вы всегда мечтали создать свою команду мечты из одиннадцати футболисток — то ваш день настал: в режиме Ultimate Team в EA FC 24 (FIFA 24) появятся карточки игроков-женщин. В игру попадут спортсменки из Франции, Германии, США, Испании и Англии, и некоторые «легенды» женского футбола.

Футболистки появятся в том числе и на рынке трансферов, а их рейтинги будут сравнимы с рейтингами футболистов. Появится возможность создавать гибридные команды из мужчин и женщин.

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