Разработчики FIFA 22 показали 22 лучших футболистки в игре
05:56
Разработчики нового футбольного симулятора FIFA 22 продолжают публиковать подробности грядущей игры. В четверг, 16 сентября, были представлены лучшие футболистки, за которых можно будет сыграть в футсиме.
Самый высокий рейтинг получат голландская нападающая «Арсенала» Вивианне Мидема, английская защитница «Манчестер Сити» Люси Бронз и французская защитница «Лиона» Венди Ренар. Все трое будут иметь рейтинг 92 OVR.
Напомним, что в FIFA 22 будут доступны только женские национальные сборные. Ожидается, что их будет 26, в том числе новые команды Бельгии и Португалии.
Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.
Читайте также
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю