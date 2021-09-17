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Разработчики FIFA 22 показали 22 лучших футболистки в игре

05:56

Разработчики нового футбольного симулятора FIFA 22 продолжают публиковать подробности грядущей игры. В четверг, 16 сентября, были представлены лучшие футболистки, за которых можно будет сыграть в футсиме.

Самый высокий рейтинг получат голландская нападающая «Арсенала» Вивианне Мидема, английская защитница «Манчестер Сити» Люси Бронз и французская защитница «Лиона» Венди Ренар. Все трое будут иметь рейтинг 92 OVR.

Напомним, что в FIFA 22 будут доступны только женские национальные сборные. Ожидается, что их будет 26, в том числе новые команды Бельгии и Португалии.

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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