Разработчики FIFA 22 показали 22 лучших футболистки в игре

Разработчики нового футбольного симулятора FIFA 22 продолжают публиковать подробности грядущей игры. В четверг, 16 сентября, были представлены лучшие футболистки, за которых можно будет сыграть в футсиме.

Самый высокий рейтинг получат голландская нападающая «Арсенала» Вивианне Мидема, английская защитница «Манчестер Сити» Люси Бронз и французская защитница «Лиона» Венди Ренар. Все трое будут иметь рейтинг 92 OVR.

Напомним, что в FIFA 22 будут доступны только женские национальные сборные. Ожидается, что их будет 26, в том числе новые команды Бельгии и Португалии.

.@samkerr1 and the women of Kickoff mode are forces to be reckoned with ? Check out all the highest rated female footballers in #FIFA22. #FIFARatings



Learn more ? https://t.co/8JG6J8BYtF pic.twitter.com/QGl0NvIBRp — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 16, 2021

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.