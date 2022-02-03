Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» Рондон вошел в новую команду недели

Компания EA Sports представила 20-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане — 91 OVR. 29-летний игрок помог сборной Сенегала обыграть Кабо-Верде в 1/8 финала Кубка Африки — 2:0.

Также в команду недели вошли экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон (81 OVR) и капитан сборной Аргентины Анхель Ди Мария (88 OVR).

The business end of qualifying approaches ?



An International Break powered #TOTW 20 is available now in #FUT.#FIFA22 pic.twitter.com/tiYYpS9tIj — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 2, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 2 февраля.