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Сегодня, 01:50

Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» Рондон вошел в новую команду недели

Никита Горшенин
Корреспондент
Саломон Рондон.
Фото Instagram

Компания EA Sports представила 20-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане — 91 OVR. 29-летний игрок помог сборной Сенегала обыграть Кабо-Верде в 1/8 финала Кубка Африки — 2:0.

Также в команду недели вошли экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон (81 OVR) и капитан сборной Аргентины Анхель Ди Мария (88 OVR).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 2 февраля.

Садио Мане
Саломон Рондон
Футбол
Сборная Сенегала по футболу
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