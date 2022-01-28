Криштиану Роналду стал амбассадором нового футбольного симулятора UFL

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал официальным представителем нового футбольного симулятора UFL.

Разработчики в четверг, 27 января, провели прямую трансляцию, на которой показали первые кадры игрового процесса, а также анонсировали партнерство с одним из лучших футболистов планеты. Также продемонстрировали дневники, в которых рассказали о процессе разработки.

В презентации была показана дата — 2022 год, которая подразумевает возможный выход игры в ближайшие месяцы. UFL будет распространяться бесплатно. Девизом игры является фраза: «Справедливая игра».

Ранее партнерами UFL стали «Селтик», «Вест Хэм», «Спортинг» (Лиссабон), «Боруссия» (Менхенгладбах), «Рейнджерс», «Шахтер», «Бешикташ», и «Монако», а также игроки Кевин де Брейне, Александр Зинченко, Ромелу Лукаку и Роберту Фирмину.

Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован 25 августа 2020 года.