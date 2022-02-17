Стерлинг, Коутинью и Ройс вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 22-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг — 90 OVR. 27-летний англичанин оформил хет-трик в матче 25-го тура АПЛ против «Норвича» (4:0).

Также в команду вошли Филиппе Коутинью (84 OVR), Набиль Фекир (86 OVR), Маттейс Де Лигт (86 OVR), Марко Ройс (86 OVR), Майк Меньян (86 OVR).

Hat tricks, dipping free kicks, and back heel chips. Oh my ? #TOTW 22 is here in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/1jqz6R1OQ8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 16, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 16 февраля.