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Сегодня, 03:53

Стерлинг, Коутинью и Ройс вошли в новую команду недели FIFA 22

Евгений Козинов
Корреспондент
Рахим Стерлинг.
Фото Instagram

Компания EA Sports представила 22-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг — 90 OVR. 27-летний англичанин оформил хет-трик в матче 25-го тура АПЛ против «Норвича» (4:0).

Также в команду вошли Филиппе Коутинью (84 OVR), Набиль Фекир (86 OVR), Маттейс Де Лигт (86 OVR), Марко Ройс (86 OVR), Майк Меньян (86 OVR).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 16 февраля.

Марко Ройс
Маттейс де Лигт
Набиль Фекир
Рахим Стерлинг
Филиппе Коутиньо
ФК Манчестер Сити
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