Диего Марадону удалили из FIFA 22

EA Sports удалила легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону из FIFA 22. Сообщение об этом появляется при запуске игры.

«Из-за инициированного третьей стороной судебного разбирательства мы вынуждены временно исключить Диего Марадону из наборов FIFA UltimateTeam, Ultimate Draft и команды Soccer Aid World XL», — говорится в сообщении.

Предметы футболиста больше нельзя получить из внутриигровых наборов.

Ранее издание Gamerant сообщало, что причиной такого решения могут стать авторские права. Лицензия на футболиста у Electronic Arts появилась после сделки с бывшим менеджером игрока Стефано Чечи, который не смог предъявить доказательства того, что у него были законные основания для заключения подобной сделки.