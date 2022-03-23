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Сегодня, 15:46

Диего Марадону удалили из FIFA 22

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Сообщение EA Sports.

EA Sports удалила легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону из FIFA 22. Сообщение об этом появляется при запуске игры.

«Из-за инициированного третьей стороной судебного разбирательства мы вынуждены временно исключить Диего Марадону из наборов FIFA UltimateTeam, Ultimate Draft и команды Soccer Aid World XL», — говорится в сообщении.

Предметы футболиста больше нельзя получить из внутриигровых наборов.

Ранее издание Gamerant сообщало, что причиной такого решения могут стать авторские права. Лицензия на футболиста у Electronic Arts появилась после сделки с бывшим менеджером игрока Стефано Чечи, который не смог предъявить доказательства того, что у него были законные основания для заключения подобной сделки.

Источник: https://gamerant.com/fifa-22-all-maradona-cards-removed-legal-dispute-explained/
Диего Марадона
Футбол
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