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Сегодня, 00:11

Обамеянг, Коман и Сон вошли в новую команду недели FIFA 22

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сон Хын Мин.
Фото Twitter

Компания EA Sports представила 27-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — 91 OVR. Кореец забил 2 гола в ворота «Вест Хэма» (3:1) в минувшие выходные.

Также в команду недели вошли Пьер-Эмерик Обамеянг («Барселона», 87 OVR), Кингсли Коман («Бавария», 88 OVR), Виссам Бен Йеддер («Монако», 87 OVR), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», 89 OVR) и другие.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 23 марта.

Напомним, неделю назад в команду недели вошел форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, и он получил рейтинг 92 OVR.

Криштиану Роналду. Криштиану Роналду вошел в новую команду недели FIFA 22

Виссам Бен Йеддер
Кингсли Коман
Пьер-Эмерик Обамеянг
Сон Хын Мин
Эндрю Робертсон
ФК Тоттенхэм Хотспур
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