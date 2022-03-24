Обамеянг, Коман и Сон вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 27-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — 91 OVR. Кореец забил 2 гола в ворота «Вест Хэма» (3:1) в минувшие выходные.

Также в команду недели вошли Пьер-Эмерик Обамеянг («Барселона», 87 OVR), Кингсли Коман («Бавария», 88 OVR), Виссам Бен Йеддер («Монако», 87 OVR), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», 89 OVR) и другие.

The players that shone the brightest from the week that was ?#TOTW 27 is now live in #FUT.#FIFA22 pic.twitter.com/jQ6dXdWSEY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 23, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 23 марта.

Напомним, неделю назад в команду недели вошел форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, и он получил рейтинг 92 OVR.