Криштиану Роналду вошел в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 26-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 92 OVR. 37-летний португалец оформил хет-трик в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (3:2).

Также в команду недели вошли Войцех Щенсны (89 OVR), Виктор Осимхен (85 OVR), Ферран Торрес (84 OVR), Маттиас Гинтер (87 OVR) и другие.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 16 марта.