Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — 90 OVR. 28-летний француз забил гол и сделал голевую передачу в матче 97-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:0).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.