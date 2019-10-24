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Бен Йеддер, Тайсон и Гризманн — в команде недели FIFA 20

06:46
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Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — 90 OVR. 28-летний француз забил гол и сделал голевую передачу в матче 97-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:0).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.

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