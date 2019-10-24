Бен Йеддер, Тайсон и Гризманн — в команде недели FIFA 20
06:46
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самый высокий рейтинг получил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — 90 OVR. 28-летний француз забил гол и сделал голевую передачу в матче 97-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:0).
#TOTW 6? includes Nainggolan as a RW ?!— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 23, 2019
Available in packs at 6PM ? UK. #FUT20 #FIFA20 pic.twitter.com/CSaYutnrow
Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.
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