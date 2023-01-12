В России начали производить камни и щетки для керлинга

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал, что камни и щетки для керлинга начали производить в стране в рамках импортозамещения.

«Я присутствовал на презентации российской машины для подготовки льда в керлинге, — цитирует Свищева ТАСС. — Раньше мы использовали технику из Канады, это всегда была сложная история для нас. Камни тоже практически готовы, сейчас идет устранение замечаний, которые были получены от наших ведущих спортсменов, с обувью тоже решили вопросы. Остаются только щетки, но с ними мы тоже проблему решаем — закажем в ближайшее время. ФКР завершила работу по программе импортозамещения, идут доработки по каждому из отдельно взятых образцов».

20 декабря 2022 года Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.