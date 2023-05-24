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Сегодня, 20:30

Керлингистка Сидорова рассказала, что спортсменов нового поколения «не пускают» на тренерскую работу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская керлингистка Анна Сидорова в разговоре с «СЭ» рассказала, что тренеры старшего поколения блокируют приход новых тренеров в спорт.

— Думала, что закончила — и сейчас, такая красотка, буду нарасхват. Но в реальном мире все не так, несмотря на то что я Анна Сидорова со всеми заслугами. Еще с активных лет в спорте все говорят — у тебя язык подвешен, внешность есть и так далее. Даже признавали самой красивой спортсменкой зимних Олимпиад. (Смеется.) Думала работать на телевидении после завершения карьеры. Причем я ведь готова говорить далеко не только о спорте. У меня три высших образования. К тому же огромный опыт комментирования в прямом эфире для федеральных каналов. Но во всех сферах есть свои правила, назовем это так.

Вообще самореализация спортсменов после завершения карьеры — огромная проблема. У многих даже есть желание идти работать в спорт, передавать знания. Не пускают. Только если начинать с нуля. Более того, зарплаты на начальном этапе еще меньше, чем в сборной, в том числе поэтому я не планировала становиться тренером. Да и вообще хочется попробовать что-то другое в жизни. Я буквально недавно получила третье образование — управление, а до этого — связи с общественностью и спортивное.

— Чем управлять пойдете?

— Рассчитываю, что когда-то у меня будет школа. Когда поняла, что с теликом пока не очень получается, задумалась о такой возможности. В сентябре ушла из жизни Ольга Андрианова, и я предложила начать работать с ее учениками, которые остались в московской школе. Но зарплату тренеры получают по количеству учеников и их результату — поэтому никто тебе спортсменов просто так не отдаст. Мне важно было тем, кто уже знает азы и перестал развиваться в спорте, дать то, что не мог бы дать в силу отсутствия такого опыта, как у меня, любой другой человек. Знаете, есть тренер начальной подготовки, есть средний уровень, а есть тренеры высшего спортивного мастерства, которые доводят до максимальных международных результатов.

Мне кажется, у нас в стране мало тех, кто мог бы дать больше в плане тренерства, чем ребята из моего поколения керлинга. Мне неинтересно набирать 20 детей «с улицы» и с моим уровнем учить их элементарным правилам керлинга. Уверена, есть много тех, кто это может рассказать. Жаль тех ребят, кто уже не первый год в керлинге, но в какой-то момент вышел на плато. И, к сожалению, без сильных тренеров ситуация не изменится, большинству придется уходить. Мы в свое время тоже выросли благодаря иностранному тренеру, потому что он был сильнее наших, собственно, с его приходом и начался наш золотой век.

Так что сейчас работаю с любителями для души, — заключила Сидорова.

Полностью интервью с Анной Сидоровой читайте на сайте «СЭ».

Анна Сидорова
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