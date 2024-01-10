Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Совет Всемирной федерации керлинга (WCF) продлил отстранение россиян и белорусов от международных соревнований под эгидой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WCF.

«Две ассоциации были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: «Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию или поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения мероприятия», — приводит ТАСС заявление WCF.

В августе прошлого года организация уже продлевала отстранение спортсменов до конца 2023-го.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.