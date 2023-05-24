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Керлингистка Сидорова рассказала, как сбегала со сборов ради свидания

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская керлингистка, вице-чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Анна Сидорова в интервью «СЭ» рассказала о том, как перелезала через забор, чтобы встретиться со своим молодым человеком — фигуристом Дмитрием Соловьевым.

— На улицах вас вообще узнают?

— С хвостом или в спортивной одежде — могут. Иначе очень сложно.

— Мужчины подкатывают, на свидания не зовут?

— Мне кажется, я хожу с таким лицом, что ко мне никто не решается подойти. Это самый действенный способ. (Смеется.)

Но у меня было романтичное свидание во время карантина, сейчас эту историю уже можно рассказать. Я злостный нарушитель, на самом деле. Когда мы были на сборах в Кисловодске и нам никуда нельзя было выходить за территорию, у Димы [Соловьева] проходило шоу в Ессентуках, это в 50 километрах.

Пару раз он приезжал, и мы просто стояли смотрели друг на друга через забор. И старались делать это по ночам, чтобы никто не увидел. Но в какой-то из дней решили сделать «романтик», я перелезла под покровом темноты через забор, и мы пошли с ним и его другом делать шашлык в горах, прятались под скалами, смотрели на звезды. Потом обратно через забор. (Улыбается.) Такого опыта у меня еще не было. Мне вообще всегда нравилось идти против правил, я бунтарка.

Полностью интервью с Анной Сидоровой читайте на сайте «СЭ».

Анна Сидорова
Дмитрий Соловьев
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