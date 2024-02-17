Мужская сборная Красноярского края по керлингу выиграла золото на Спартакиаде 2024

Мужская сборная Красноярского края по керлингу одержала победу на Всероссийской спартакиаде 2024. Соревнования проходят в Красноярске.

В финале команда обыграла сборную Иркутской области со счетом 6:4. Третье место заняла команда Санкт-Петербурга, которая победила сборную Московской области (8:4).

Также в субботу, 17 февраля, пройдут финалы женского турнира. Зимняя спартакиада 2024 проходит с 8 по 18 февраля.