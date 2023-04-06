Крушельницкий в апреле впервые выступит в паре с Брызгаловой на турнире по керлингу после дисквалификации

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в апреле впервые выступят в дабл-миксте на официальном турнире после дисквалификации российского спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

«Мы продолжаем серию международных турниров на территории России. В конце апреля мы вновь проведем уже полюбившийся всем арктический турнир Nornickel Curling Cup в заполярной Дудинке. Отрадно, что в дисциплине «дабл-микст» на лед выйдет пара Крушельницкий — Брызгалова. Они впервые выступят в официальных соревнованиях после длительного перерыва. Надеемся, что эта пара вернется к былым высоким результатам и вновь станет лидером в мировом керлинге. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Казахстана, Сербии и Белоруссии», — приводит ТАСС слова Свищева.

Турнир состоится в Дудинке с 23 по 26 апреля.