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Крушельницкий в апреле впервые выступит в паре с Брызгаловой на турнире по керлингу после дисквалификации

Алина Савинова
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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в апреле впервые выступят в дабл-миксте на официальном турнире после дисквалификации российского спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

«Мы продолжаем серию международных турниров на территории России. В конце апреля мы вновь проведем уже полюбившийся всем арктический турнир Nornickel Curling Cup в заполярной Дудинке. Отрадно, что в дисциплине «дабл-микст» на лед выйдет пара Крушельницкий — Брызгалова. Они впервые выступят в официальных соревнованиях после длительного перерыва. Надеемся, что эта пара вернется к былым высоким результатам и вновь станет лидером в мировом керлинге. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Казахстана, Сербии и Белоруссии», — приводит ТАСС слова Свищева.

Турнир состоится в Дудинке с 23 по 26 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17470155
Александр Крушельницкий
Анастасия Брызгалова
Дмитрий Свищев
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