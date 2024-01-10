Свищев назвал теоретическими шансы российских керлингистов выступить на Олимпиаде

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что не удивлен решением Всемирной федерации керлинга продлить отстранение россиян и белорусов.

«Я не удивлен, к сожалению, этому решению, хотя мы с нашими старшими партнерами в постоянном контакте, у нас неплохие отношения. Но с оглядкой на Международный олимпийский комитет (МОК), который рекомендует федерациям не допускать спортсменов из России в командных дисциплинах и видах спорта, а керлинг — это командная игра, наше отстранение продлили до лета. Мы сезон пропускаем», — приводит ТАСС слова Свищева.

Также он высказался о шансах россиян выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«К сожалению, даже если нас и будут восстанавливать, мы только теоретически сможем попасть на Олимпийские игры, практически это нереально», — добавил президент ФКР.

Ранее Свищев заявил, что Федерация керлинга России не будет оспаривать продление отстранения от международных турниров.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.