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Президент Федерации керлинга Андрианов: «В хартии написано, что на Олимпиаде соревнуются не страны, а спортсмены»

Руслан Минаев
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Президент Федерации керлинга России Юрий Андрианов поделился мнением о выступлении россиян на Олимпийских играх в Париже.

«Мне не нравится, когда спортсмен полностью отказывается от своей Родины, а еще хуже, если в угоду кому-то он начинает ругать и предавать ее. Надо открыть Олимпийскую хартию и почитать ее внимательно. У нас, к сожалению, многое, что там прописывали, давно уже не соблюдают.

В хартии написано, что на Олимпийских играх соревнуются не страны и государства, а спортсмены! И если следовать этой хартии, там не должно быть никаких флагов, кроме олимпийского», — цитирует Андрианова Legalbet.

МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: legalbet.ru
Олимпиада
Париж-2024
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