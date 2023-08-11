Керлинг
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Керлинг

Сегодня, 11:36

Отстранение российских керлингистов продлено до конца 2023 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой до конца 2023 года, сообщает пресс-служба Федерации керлинга России в Telegram-канале.

Решение принято на заседании исполкома WCF. Отмечается, что организация оставляет за собой право пересмотра решения при необходимости.

Ранее WCF неоднократно продлевала отстранение россиян от участия в международных турнирах.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

В марте 2023 года комитет рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Сборная России по керлингу
0
Читайте также
Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона
Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Брызгалова - о северных оленях
Самые красивые керлингистки - в "СЭ"
УРОК СО ЗВЕЗДОЙ: Керлинг
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Ротенберг: «Нельзя допускать банкротства ИИХФ»
Валуев — о просьбе Украины не пускать российских атлетов на территории других стран: «Скучно. Не хватает креатива»
Украина придумала, как продлить отстранение россиян вопреки позиции МОК
Украина призвала мировых лидеров запретить въезд спортсменам из России
Рожков сообщил, что оргкомитет Паралимпийских игр направил в ПКР запрос о составе делегации
Шубенков — о планах на следующий год: «Надеется на послабления со стороны международных организаций»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Керлингистка Сидорова — о детях: «За возраст не переживаю. У нас есть штампы про старородящую мать, в Европе такого нет»

В Федерации керлинга России отреагировали на продление отстранения российских спортсменов до конца года
Новости
RSS RSS
Все новости