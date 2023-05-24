Керлингистка Сидорова — о детях: «За возраст не переживаю. У нас есть штампы про старородящую мать, в Европе такого нет»

Российская фигуристка, вице-чемпионка мира Анна Сидорова в интервью «СЭ» ответила на вопросы о личной жизни.

— Часто, когда читаешь про вас, встречаешь вопрос обывателя: когда дети? Простите за прямоту.

— А я уже в декрете, у меня два котенка. Так что я котомать. Всю спортивную карьеру путешествовала с подушкой-котом, с которой до сих пор сплю в 32 года. Раньше это было мило и напоминало дом, теперь я настолько старая, что без подушки у меня болит спина. (Смеется.) И необходимость, и милота.

— В глазах обывателя у вас образ стервы, наверное, — когда по телевизору смотришь.

— Аня на льду и в жизни — разные люди. Мне Дима не мог придумать, что подарить на день рождения, ибо его дама — нетипичная девушка. Не шмоточница, не фанатка чего-либо материального, экономлю по жизни. Вот кого я действительно люблю, так это животных, особенно котиков. И в какой-то момент он сказал, что вот-вот сорвется ехать в приют, потому что котик в Нижнем Новгороде подходит под описание моего идеала. Тогда я согласилась «посмотреть». Чтоб вы понимали — мы ездили в 14 разных мест. Я же ответственная мать, к выбору надо подходить серьезно. Но в итоге не мы котов выбрали, а они нас, причем сначала планировали одного, а в итоге взяли двух — мальчика и девочку. Теперь у нас бессонные ночи. Так что можно сказать, матерью я уже стала, мне казалось, в какой-то момент у меня молоко придет — так я с ними ношусь. (Смеется.)

Родители тоже после этого шутили, что вам детей пора заводить. Но вообще они у меня адекватные и не давят. Почему еще нет? Я всю жизнь посвятила спорту и не видела жизни вне его, чтобы мне не диктовали режим дня. И сейчас я хочу пожить для себя. За возраст не переживаю. В Европе и в 40 лет рожают, никто таким женщинам слова не говорит. У нас есть штампы про старородящую мать, но лично у меня его нет, — сказала Сидорова.

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