Керлинг
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Керлинг

Сегодня, 21:00

Керлингистка Сидорова — о детях: «За возраст не переживаю. У нас есть штампы про старородящую мать, в Европе такого нет»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка, вице-чемпионка мира Анна Сидорова в интервью «СЭ» ответила на вопросы о личной жизни.

— Часто, когда читаешь про вас, встречаешь вопрос обывателя: когда дети? Простите за прямоту.

— А я уже в декрете, у меня два котенка. Так что я котомать. Всю спортивную карьеру путешествовала с подушкой-котом, с которой до сих пор сплю в 32 года. Раньше это было мило и напоминало дом, теперь я настолько старая, что без подушки у меня болит спина. (Смеется.) И необходимость, и милота.

— В глазах обывателя у вас образ стервы, наверное, — когда по телевизору смотришь.

— Аня на льду и в жизни — разные люди. Мне Дима не мог придумать, что подарить на день рождения, ибо его дама — нетипичная девушка. Не шмоточница, не фанатка чего-либо материального, экономлю по жизни. Вот кого я действительно люблю, так это животных, особенно котиков. И в какой-то момент он сказал, что вот-вот сорвется ехать в приют, потому что котик в Нижнем Новгороде подходит под описание моего идеала. Тогда я согласилась «посмотреть». Чтоб вы понимали — мы ездили в 14 разных мест. Я же ответственная мать, к выбору надо подходить серьезно. Но в итоге не мы котов выбрали, а они нас, причем сначала планировали одного, а в итоге взяли двух — мальчика и девочку. Теперь у нас бессонные ночи. Так что можно сказать, матерью я уже стала, мне казалось, в какой-то момент у меня молоко придет — так я с ними ношусь. (Смеется.)

Родители тоже после этого шутили, что вам детей пора заводить. Но вообще они у меня адекватные и не давят. Почему еще нет? Я всю жизнь посвятила спорту и не видела жизни вне его, чтобы мне не диктовали режим дня. И сейчас я хочу пожить для себя. За возраст не переживаю. В Европе и в 40 лет рожают, никто таким женщинам слова не говорит. У нас есть штампы про старородящую мать, но лично у меня его нет, — сказала Сидорова.

Полностью интервью с Анной Сидоровой читайте на сайте «СЭ».

Анна Сидорова
0
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Брызгалова - о северных оленях
Самые красивые керлингистки - в "СЭ"
УРОК СО ЗВЕЗДОЙ: Керлинг
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Керлингистка Сидорова рассказала, как сбегала со сборов ради свидания
Новости
RSS RSS
Все новости