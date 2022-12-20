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Сегодня, 09:51

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов

Виктория Кравченко
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Евгений Климов и Антон Калалб.
Фото Global Look Press

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила запрет на участие в турнирах российским и белорусским спортсменам до конца сезона-2022/23. За то, чтобы запрет был продлен, проголосовали на заседании Правления организации.

«Их участие повредит целостности соревнований», — передает ТАСС со ссылкой на WCF.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

23 сентября WCF продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до 31 декабря 2022 года. Также отстранение касается спортсменов из Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/16637531
Сборная России по керлингу
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