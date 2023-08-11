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Сегодня, 11:42

В Федерации керлинга России отреагировали на продление отстранения российских спортсменов до конца года

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение российских спортсменов до конца 2023 года.

«Как президент российской федерации керлинга я расстроен. Решение не справедливое по отношению к нашим спортсменам. Наша федерация много делает для развития мирового керлинга и для популяризации этого вида спорта. Не справедливо отстранять наших спортсменов. Ребята с недопонимаем, с обидой воспринимают данное решение. Все надеются, все ждут допуска», — сказал Свищев «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

В марте 2023 года комитет рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Сборная России по керлингу
Дмитрий Свищев
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Отстранение российских керлингистов продлено до конца 2023 года
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