Рабинер номинирован на звание автора лучшей спортивной публикации в мире в 2020 году
Официальный сайт международной ассоциации спортивной прессы AIPS опубликовал лонглист претендентов на звание автора лучшей публикации в 2020 году.
Единственным представителем России стал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер с отрывком из своей книги про знаменитого вратаря сборной СССР Льва Яшина.
В 2019 году очерк Рабинера, посвященный 30-летию выхода в журнале «Огонек» легендарного открытого письма Игоря Ларионова Виктору Тихонову, вошел в число тридцати лучших публикаций в мировой спортивной прессе.
По итогам 2018-го Рабинер стал победителем того же конкурса, только в номинации «Лучшая колонка».
Неглянцевый Яшин. Как великого вратаря превратили в свадебного генерала, испортили и сократили ему жизнь после футбола
Дополнительная информация:
https://www.aipsmedia.com/index.html?page=artdetail&art=29161&AIPS-Sport-Media-Awards-2020Writing-Best-Colour&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20210205
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю