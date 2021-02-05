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Рабинер номинирован на звание автора лучшей спортивной публикации в мире в 2020 году

19:20
В январе 2019-го Игорь Рабинер был отмечен наградой AIPS в номинации «Лучшая колонка». Фото "СЭ"
В январе 2019-го Игорь Рабинер был отмечен наградой AIPS в номинации «Лучшая колонка». Фото "СЭ"

Официальный сайт международной ассоциации спортивной прессы AIPS опубликовал лонглист претендентов на звание автора лучшей публикации в 2020 году.

Единственным представителем России стал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер с отрывком из своей книги про знаменитого вратаря сборной СССР Льва Яшина.

В 2019 году очерк Рабинера, посвященный 30-летию выхода в журнале «Огонек» легендарного открытого письма Игоря Ларионова Виктору Тихонову, вошел в число тридцати лучших публикаций в мировой спортивной прессе.

По итогам 2018-го Рабинер стал победителем того же конкурса, только в номинации «Лучшая колонка».

Неглянцевый Яшин. Как великого вратаря превратили в свадебного генерала, испортили и сократили ему жизнь после футбола

Дополнительная информация:

https://www.aipsmedia.com/index.html?page=artdetail&art=29161&AIPS-Sport-Media-Awards-2020Writing-Best-Colour&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20210205

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