Рабинер номинирован на звание автора лучшей спортивной публикации в мире в 2020 году

Официальный сайт международной ассоциации спортивной прессы AIPS опубликовал лонглист претендентов на звание автора лучшей публикации в 2020 году.

Единственным представителем России стал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер с отрывком из своей книги про знаменитого вратаря сборной СССР Льва Яшина.

В 2019 году очерк Рабинера, посвященный 30-летию выхода в журнале «Огонек» легендарного открытого письма Игоря Ларионова Виктору Тихонову, вошел в число тридцати лучших публикаций в мировой спортивной прессе.

По итогам 2018-го Рабинер стал победителем того же конкурса, только в номинации «Лучшая колонка».

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