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Губерниев выразил соболезнования по поводу смерти Ланового

01:22
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

Лановой скончался в возрасте 87 лет. 2 января он был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января его перевели в реанимацию из-за осложнений.

«Этот биб подписал для Василия Ланового Саша Большунов! В больнице наш великий актер смотрел гонки, болел за лыжников и биатлонистов... Биб я не успел передать... RIP», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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