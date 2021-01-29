Губерниев выразил соболезнования по поводу смерти Ланового

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

Лановой скончался в возрасте 87 лет. 2 января он был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января его перевели в реанимацию из-за осложнений.

«Этот биб подписал для Василия Ланового Саша Большунов! В больнице наш великий актер смотрел гонки, болел за лыжников и биатлонистов... Биб я не успел передать... RIP», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.