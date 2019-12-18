Публикация Рабинера о письме Ларионова Тихонову вошла в число 30 лучших спортивных очерков в мире

Очерк обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, посвященный 30-летию выхода в журнале «Огонек» легендарного открытого письма Игоря Ларионова Виктору Тихонову, вошел в число тридцати лучших публикаций в мировой спортивной прессе за 2019 год.

Официальный сайт международной ассоциации спортивной прессы AIPS сообщил имена топ-30 во всех номинациях мирового конкурса спортивной журналистики AIPS Sport Media Awards, и в одной из двух номинаций для пишущей прессы «Лучший очерк» работа Рабинера (единственная российская в этой номинации) соседствует с очерками девяти представителей Великобритании, по два — Аргентины, Германии, Индии, Испании и США, по одному — Австрии, Ирана, Италии, Китая, Колумбии, Кувейта, Нигерии, Португалии, Франции, Швейцарии, Японии.

Материал Рабинера, вошедший в мировой топ-30, здесь — первая и вторая часть.

Напомним, что в прошлом году Игорь Рабинер стал победителем того же конкурса, только в номинации «Лучшая колонка».

«Мы хотели быть людьми, а не рабами». 30 лет главному скандалу советского хоккея //

Письмо Ларионова против Тихонова. Вторая часть исследования Рабинера //

«Обстановка в сборной напоминает культ личности». Полная версия письма Ларионова Тихонову