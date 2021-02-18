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Рабинер вошел в шорт-лист номинантов мирового конкурса спортивной журналистики за 2020 год

10:45
2019 год. Игорь Рабинер.
2019 год. Игорь Рабинер.

Международная ассоциация спортивных журналистов AIPS опубликовала шорт-лист кандидатов на свою ежегодную премию AIPS Sport Media Awards в номинации Best Colour Piece — за лучший очерк, опубликованный в 2020 году. В него вошла работа обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера «Неглянцевый Яшин».

Наш журналист — единственный представитель России в этой номинации. Среди его конкурентов — семь представителей Великобритании, по два — Китая и Германии, по одному — Аргентины, Австралии, Бразилии, Франции, Гамбии, Ганы, Венгрии, Ирака, Японии, Кении, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Пуэрто-Рико, Румынии, Сербии, ЮАР, Судана, Турции и США.

По итогам 2018-го Рабинер стал победителем того же конкурса, только в номинации «Лучшая колонка» с работой «Спортсмены или рабы?».

По итогам 2019-го очерк Рабинера, посвященный 30-летию выхода в журнале «Огонек» легендарного открытого письма Игоря Ларионова Виктору Тихонову, вошел в число тридцати лучших публикаций в мировой спортивной прессе.

Мировая премия AIPS Sport Media Awards вручается в восьми взрослых и трех юношеских категориях. В 2020 году заявки подали 1871 претендентов из 129 стран.

Дополнительная информация:

https://www.aipsmedia.com/index.html?page=artdetail&art=29215&AIPS-SMA-2020AIPS-Sport-Media-AwardsAIPS-Sport-Media-Awards-2020ShortlistWriting-Best-Colour

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