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На всей территории России из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

16:55
Коронавирус в России. Фото ТАСС
Коронавирус в России. Фото ТАСС
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Власти всех регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Будут отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные, школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8027563

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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