Коронавирус 21 марта: сколько людей заразилось, умерло, вылечилось

Врачи продолжают выявлять случаи заражения коронавирусной инфекцией и бороться за жизни заболевших людей по всему миру.

21 марта выявлено 29 434 новых случая. Первые пациенты зарегистрированы в Восточном Тиморе, Уганде и Эритрее.

Общая численность зараженных превысила 300 тысяч и составила 304 990 человек. Из них 94 800 вылечились, 13 007 умерли.

21 марта зафиксировано 1627 новых смертей. Среди скончавшихся в Испании — бывший президент «Реала» Лоренсо Санс.

В Италии коронавирус подтвержден у рекордсмена по матчам за «Милан», технического директора клуба Паоло Мальдини, выступающего за «россонери» его сына Даниэля. Также положительный тест у форварда «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушки.

Наибольшие проблемы с распространением коронавируса — в Италии и Испании.

21 марта в Италии зафиксировано 6 557 новых случаев заболевания, а общее число составило уже 53 578 пациентов. Новых смертей — 793, всего умерло 4825 человек. Это на 1570 больше, чем в Китае, где была зафиксирована первая вспышка эпидемии.

В Испании коронавирус зарегистрирован у 25 496 человек (3 925 новых случаев), всего смертей 1381 (288 — 21 марта).

Число вылечившихся пациентов в Италии составляет 6 072, в Испании — 2 125. В обеих странах введен режим карантина.

Из-за распространения коронавируса отменено и перенесено большинство спортивных состязаний, накануне было объявлено об отмене чемпионата мира по хоккею. В европейском футболе только чемпионат Белоруссии не был прерван и проводится в сроки и со зрителями.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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