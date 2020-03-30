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Болельщик «Астон Виллы» Том Хэнкс вылечился от коронавируса и вернулся в США

17:42
Рита Уилсон и Том Хэнкс. Фото Instagram
Рита Уилсон и Том Хэнкс. Фото Instagram
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Двукратный обладатель «Оскара» Том Хэнкс сообщил, что излечился от коронавируса. Вместе со своей супругой Ритой Уилсон он две недели находился на карантине в Австралии, куда прибыл на съемки фильма об Элвисе Пресли.

«Привет, ребята. Мы дома и вместе с остальной Америкой будем держать социальную дистанцию. Большое, большое спасибо всем в Австралии, которые заботились о нас. Их забота и поддержка сделали возвращение в США возможным.Спасибо всем, кто желал нам всего наилучшего. Мы с Ритой очень ценим это. Хэнкс», — написал 63-летний актер в Twitter.

Том Хэнкс — один из самых известных болельщиков «Астон Виллы», которую он начал поддерживать благодаря забавной случайности. Ранее стало известно, что поклонник бирмингемцев номер 1 — наследник британского престола принц Чарльз — также вылечился от коронавируса.

Ранее сообщалось, что люди старше 60 лет находятся в группе риска — смертность среди них выше, чем у молодых.

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