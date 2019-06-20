Как Том Хэнкс начал болеть за "Астон Виллу"? Уморительная история от обладателя "Оскара"

Знаменитый американский актер Том Хэнкс стал гостем передачи Late Late Show. Двукратный обладатель "Оскара" рассказал, как он стал болельщиком "Астон Виллы". По его словам, ему просто понравилось название коанды.

– Вот как это произошло. Когда я впервые приехал в Великобританию, я был молодым. Я испытал джетлаг, мое утро вышло довольно странным. Это было в июне, я вышел и подумал: "Какой прекрасный день в Лондоне, но где все?". На улице не было ни души: ни в парке, ни где-то еще. И тут я понял, что было 5.10 утра. Мне было нечего делать, я включил BBC и начал смотреть футбол. Я понятия не имел, из каких городов эти клубы. ("Астон Вилла" в этом моменте пустила титр "вы уверены, что это был июнь?"). "Суонси" – шесть, "Стоук Сити" – ноль. "Лэтсфорд" – пять, "Челтнхэм-на-Твиксби" – три (последние два клуба Хэнкс, очевидно, выдумал).

Потом я услышал: "Астон Вилла" – 2. Я сказал: "Астон Вилла"... Какое красивое название для курорта. "Астон Вилла". Красивая вилла, открываешь двери, смотришь – а там порт Астон. А потом оказалось, что они из Бирмингема, но я уже ничего не мог поделать. Это город не для слабых. И с этого момента я начал болеть за "Астон Виллу". Я был на их матче один раз – когда они играли в США.