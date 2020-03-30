Болельщик «Астон Виллы» номер 1 принц Чарльз излечился от коронавируса

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз излечился от коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на представителя королевской семьи. 25 марта стало известно о заражении 71-летнего принца. Болельщик «Астон Виллы» номер 1 ушел в режим самоизоляции и в течение недели находился в своем поместье. Сегодня он покинул самоизоляцию и чувствует себя хорошо.

Жена Чарльза герцогиня Корнуэльская также прошла тест на коронавирус, но результат был отрицательным.

Ранее сообщалось, что люди старше 60 лет находятся в группе риска — смертность среди них выше, чем у молодых.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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