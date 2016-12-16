14:00 16 декабря | ХРОНИКА

Адвокат Родченкова:
"Доволен решением суда"

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото New York Times
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото New York Times
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Адвокат Григория Родченкова Алексей Скляренко рассказал, что имущество, которое было арестовано по решению суда, не принадлежит его клиенту.

Сегодня Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты Родченкова и отменил арест земельного участка и дома, против чего выступало следствие. При этом постановлено направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы. Адвокат информатора ВАДА указал на то, что в настоящее время это имущество принадлежит дочери подозреваемого. Уже находясь в США, Родченков прислал супруге доверенность на переоформление права собственности.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Чего добивается Родченков?

– Удовлетворен решением суда, – сказал адвокат. – На наш взгляд, решение Басманного суда было необоснованным – и мы просили его отменить, воспользовались нашим правом на обжалование решения в Мосгорсуде. Суд согласился с нашими доводами.

– На чем была основана ваша позиция?

– С одной стороны, указанное имущество принадлежит не самому Григорию Родченкову, а его дочери. А с другой – следствие не предоставило доказательств обоснованности данного решения. В данном случае арест не был единственно возможной мерой. Впрочем, мы пока получили лишь резолютивную часть, о чем-то конкретном можно будет говорить, когда получим мотивировочную.

– Какие еще обвинения в данный момент предъявляются Родченкову?

– Не могу ответить на ваш вопрос, так как мною дана подписка о неразглашении.

– Кто еще присутствует в зале суда из представителей Родченкова: возможно, его супруга или дочь?

– Нет, только я. Я являюсь его адвокатом и представителем. (Мария МАРКОВА)

Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома Родченкова //
Следствие: Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов // 
Информатор ВАДА Родченков, уехавший в США, оставил в России жену и дочь

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КОММЕНТАРИИ (10)
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adamantane'

LIIS Не понимаю, тут страну нагнули из-за этого гов-ка и никто не церемонился, а мы тут правосудие изображаем. Надо бить рублем,кои этот гов-юк так любит. 19:05 16 декабря ________________________________________Он наверняка иную валюту любит...

11:50 17 декабря

Ралпачан Фляйшманъ

как либерасты дружно на защиту своего дырявого завыли! )))

09:10 17 декабря

mobile_actor

LIIS, равенство всех людей перед законом – один из основных конституционных принципов РФ.

01:34 17 декабря

Begun

Умный парень и хорошо знает систему. Вовремя слил и вовремя все переоформил.

21:08 16 декабря

LIIS

Не понимаю, тут страну нагнули из-за этого гов-ка и никто не церемонился, а мы тут правосудие изображаем. Надо бить рублем,кои этот гов-юк так любит.

19:05 16 декабря

Буква Ё

Какой Родченков коварный оказался. Прям под носом минспорта непотребства творил. А тренеры да спортсмены и знать не знали, что им вместо таблетки аспирина дают шприц эритропоэтина. Бедняги:( Вот негодяй! Правильно вот предлагают - убить Родченкова! В одиночку российский спорт допингом накачал (хотя, может, Степановы еще ему помогали, держали вырывавшихся спортсменов)

19:02 16 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

не спорю, но раз уж борешься с системой, то зачем ей уподобляться?)))

17:28 16 декабря

alex.grimberg

шлепнут его и никакие суды пиндосовские не помогут...

17:01 16 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

родственников перевез, имущество переоформил, осталось только пол сменить ахахаха))) не успел)))

16:43 16 декабря

pussykitty

Все верно. Ему типа не Мутко с первыми лицами приказывали допинг пробы менять, а он сам полномочия превысил. Вот взял так и превысил, решил такой, да пофиг на честного Мутку, пусть хоть наши допингисты, простите, олимпийцы медальки в сочах возьмут. И начал истерично менять пробирки и вкалывать в зады атлетам мельдоний

14:09 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ