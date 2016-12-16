Адвокат Григория Родченкова Алексей Скляренко рассказал, что имущество, которое было арестовано по решению суда, не принадлежит его клиенту.
Сегодня Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты Родченкова и отменил арест земельного участка и дома, против чего выступало следствие. При этом постановлено направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы. Адвокат информатора ВАДА указал на то, что в настоящее время это имущество принадлежит дочери подозреваемого. Уже находясь в США, Родченков прислал супруге доверенность на переоформление права собственности.
– Удовлетворен решением суда, – сказал адвокат. – На наш взгляд, решение Басманного суда было необоснованным – и мы просили его отменить, воспользовались нашим правом на обжалование решения в Мосгорсуде. Суд согласился с нашими доводами.
– На чем была основана ваша позиция?
– С одной стороны, указанное имущество принадлежит не самому Григорию Родченкову, а его дочери. А с другой – следствие не предоставило доказательств обоснованности данного решения. В данном случае арест не был единственно возможной мерой. Впрочем, мы пока получили лишь резолютивную часть, о чем-то конкретном можно будет говорить, когда получим мотивировочную.
– Какие еще обвинения в данный момент предъявляются Родченкову?
– Не могу ответить на ваш вопрос, так как мною дана подписка о неразглашении.
– Кто еще присутствует в зале суда из представителей Родченкова: возможно, его супруга или дочь?
– Нет, только я. Я являюсь его адвокатом и представителем. (Мария МАРКОВА)
Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома Родченкова //
Следствие: Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов //
Информатор ВАДА Родченков, уехавший в США, оставил в России жену и дочь
adamantane'
LIIS Не понимаю, тут страну нагнули из-за этого гов-ка и никто не церемонился, а мы тут правосудие изображаем. Надо бить рублем,кои этот гов-юк так любит. 19:05 16 декабря ________________________________________Он наверняка иную валюту любит...
11:50 17 декабря
Ралпачан Фляйшманъ
как либерасты дружно на защиту своего дырявого завыли! )))
09:10 17 декабря
mobile_actor
LIIS, равенство всех людей перед законом – один из основных конституционных принципов РФ.
01:34 17 декабря
Begun
Умный парень и хорошо знает систему. Вовремя слил и вовремя все переоформил.
21:08 16 декабря
LIIS
Не понимаю, тут страну нагнули из-за этого гов-ка и никто не церемонился, а мы тут правосудие изображаем. Надо бить рублем,кои этот гов-юк так любит.
19:05 16 декабря
Буква Ё
Какой Родченков коварный оказался. Прям под носом минспорта непотребства творил. А тренеры да спортсмены и знать не знали, что им вместо таблетки аспирина дают шприц эритропоэтина. Бедняги:( Вот негодяй! Правильно вот предлагают - убить Родченкова! В одиночку российский спорт допингом накачал (хотя, может, Степановы еще ему помогали, держали вырывавшихся спортсменов)
19:02 16 декабря
Тропическая гемангиома Мовсисяна
не спорю, но раз уж борешься с системой, то зачем ей уподобляться?)))
17:28 16 декабря
alex.grimberg
шлепнут его и никакие суды пиндосовские не помогут...
17:01 16 декабря
Тропическая гемангиома Мовсисяна
родственников перевез, имущество переоформил, осталось только пол сменить ахахаха))) не успел)))
16:43 16 декабря
pussykitty
Все верно. Ему типа не Мутко с первыми лицами приказывали допинг пробы менять, а он сам полномочия превысил. Вот взял так и превысил, решил такой, да пофиг на честного Мутку, пусть хоть наши допингисты, простите, олимпийцы медальки в сочах возьмут. И начал истерично менять пробирки и вкалывать в зады атлетам мельдоний
14:09 16 декабря