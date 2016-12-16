11:54 | ДОПИНГ

Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома Родченкова

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Мосгорсуд в пятницу отменил арест земельного участка и дома, принадлежащего экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору ВАДА Григорию Родченкову. Таким образом, была удовлетворена апелляция защиты Родченкова, против чего выступало следствие.

– Решение суда, которым был наложен арест на земельный участок и две трети дома, отменить, направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы, – приводит "Р-Спорт" слова из решения суда.

Такое решение он принял после выступления адвоката, который заявил, что в настоящее время это имущество принадлежит дочери подозреваемого. Уже находясь в США, Родченков прислал супруге доверенность на переоформление права собственности.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161216/1113817261.html

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