Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до окончания турнира претендентов, проходящего в Екатеринбурге, стал его победителем и получил право провести матч с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Итак, теперь официально — на титул обладателя мировой шахматной короны снова будет претендовать россиянин. 30-летний Ян Непомнящий, на данный момент четвертый номер мирового рейтинга ФИДЕ, добился этого права в блестящем стиле, за 13 партий потерпев всего одно поражение в соперничестве с лучшими гроссмейстерами планеты.

В понедельник после дня отдыха в статусе лидера Непомнящий сыграл белыми с французом Максимом Вашье-Лагравом и с самого дебюта, разыграв английское начало, захватил инициативу. Вслед за этим россиянин почти всю партию контролировал ход игры и не давал сопернику развернуться. В итоге Вашье-Лаграву ничего не оставалось, как согласиться на ничью. А в параллельной партии россиянину помог соотечественник — Александр Грищук тоже белыми нанес поражение представителю Нидерландов Анишу Гири, который был ближайшим преследователем Непомнящего. После этого разрыв между первым и вторым местом вырос до двух очков.

Самый необычный турнир

Без сомнений, это был один из самых необычных турниров претендентов в истории, два круга которого разделил целый год. Напомним, что прошлой весной в самый разгар пандемии ФИДЕ, которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, до последнего пыталась сохранить календарь. Пока все остальные переносили и отменяли старты, турнир в Екатеринбурге стартовал, как и было намечено, 17 марта.

Для этого китайским участникам, Дин Лижэню и Ван Хао, пришлось отменить сборы и готовиться онлайн, а первый из них даже отбыл карантин в России. Тогда как победитель Кубка мира-2019 азербайджанец Теймур Раджабов из соображений безопасности отказался от выступлений и был заменен как раз на Вашье-Лаграва.

Таким образом, на Урале собрались восемь шахматистов — финалист ЧМ-2018 американец Фабиано Каруана, Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь и Ван Хао, отобравшиеся через «Гран-при ФИДЕ» Непомнящий и Грищук, получивший wild card еще один россиянин Кирилл Алексеенко и Гири, попавший на турнир по рейтингу.

А что же известный всем российским болельщикам Сергей Карякин? Он совсем недавно, в 2016 году, тоже соперничал с Карлсеном, а через два года стал третьим на турнире претендентов, всего одно очко в драматичной борьбе уступив Каруане. Но на этот раз Карякин просто не отобрался в восьмерку сильнейших.

Гроссмейстерская пауза

В 2020-м гроссмейстеры успели сыграть целый круг. Непомнящий в первом же туре обыграл Гири, причем черными — всю ценность этого успеха можно оценить только 13 месяцев спустя. Затем россиянин в пятом и шестом турах победил обоих представителей Китая и захватил единоличное лидерство. Которого в седьмом туре его лишил Вашье-Лаграв, победив белыми в очной встрече.

Пока шахматисты играли в екатеринбургском отеле без зрителей, журналистов и прочих посторонних лиц, обстановка за стенами гостиницы только ухудшалась с каждым днем. В итоге правительство России объявило об остановке авиасообщения с зарубежными странами, и ФИДЕ вынуждена была остановить соревнования после первого круга. Как говорилось в заявлении Дворковича, «на неопределенный срок».

Судьба турнира оставалась туманной до осени, когда были обнародованы планы возобновить его с 1 ноября в Екатеринбурге либо Тбилиси. Но пока игроки готовились, а Раджабов безуспешно пытался восстановиться в числе участников, накатила вторая волна коронавируса, и второй круг отложили до апреля 2021-го. Большую часть года шахматисты играли исключительно онлайн.

И вот восьмерка сильнейших снова собралась на Урале. На этот раз даже в присутствии зрителей. Непомнящий сохранил хороший темп, набирая свои очки и победив Алексеенко и Ван Хао. Тогда как Вашье-Лаграв в первом же матче второго круга уступил Каруане, который в целом провел невыразительный турнир.

Зато прибавил Гири. Заключив ничью с Непомнящим на старте, он из четырех следующих партий выиграл три — у того же Ван Хао, Дин Лижэня и Каруаны. В итоге он подобрался к россиянину на расстояние в пол-очка. Но Непомнящий все равно оставался хозяином турнирного положения. А Гири вынужден был рисковать, и это аукнулось ему в партии против Грищука.

Ждем декабря

«Это большая и важная победа российских шахмат, — приводит слова главы ФШР Андрея Филатова пресс-служба федерации. — Поздравляю Яна с блестящей победой в столь сложном соревновании. Победить на турнире претендентов за тур до финиша — грандиозный результат и индикатор долгой, упорной работы».

Теперь Непомнящий помимо примерно 80 тысяч евро призовых из общего фонда в 500 тысяч получил шанс сразиться с Карлсеном, владеющим титулом с 2013 года. Этот матч планируется провести с 24 ноября по 16 декабря в Дубае, он станет частью программы всемирной выставки «Экспо»-2021.

Соперникам предстоит провести 14 партий — на две больше, чем входило в программу матчей за мировую корону начиная с 2006 года. Решение увеличить их число было принято после того, как Карлсен и Каруана в 2018-м свели вничью все 12 партий. Если и 14 встреч не определят победителя, чемпиону и претенденту предстоит тай-брейк.

Напомним, что последним российским чемпионом мира по шахматам был Владимир Крамник, сложивший полномочия в 2007 году после поражения от индийца Вишванатана Ананда.